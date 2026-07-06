Hazar Ergüçlü’den Tatilden Dikkat Çekici Pozlar
İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı "Dilber" karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, tatilin keyfini çıkarırken paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettirdi.
Medcezir ve Kuzey Güney gibi popüler dizilerde rol alan güzel oyuncu, son dönemde İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı "Dilber" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Bir süredir ekranlarda görmediğimiz Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı tatil pozlarıyla kendisinden sıkça söz ettirdi.
Kaynak: Haberler.com