Haberler

Hazar Ergüçlü’den Tatilden Dikkat Çekici Pozlar

Hazar Ergüçlü’den Tatilden Dikkat Çekici Pozlar Haber Videosunu İzle
Hazar Ergüçlü’den Tatilden Dikkat Çekici Pozlar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı "Dilber" karakteriyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, tatilin keyfini çıkarırken paylaştığı iddialı pozlarla  adından söz ettirdi.

Medcezir ve Kuzey Güney gibi popüler dizilerde rol alan güzel oyuncu, son dönemde İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı "Dilber" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir süredir ekranlarda görmediğimiz Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı tatil pozlarıyla kendisinden sıkça söz ettirdi.

Kaynak: Haberler.com
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

Polis üniformalarına NATO ayarı! Değişiklik dikkatlerden kaçmadı
Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! 'Domuzların eşelediği bir yere gömdüm'

Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı

Bu pozisyona yaptığı yeni yorumla tartışmaları daha da alevlendirecek
MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

NATO Zirvesi'ne saatler kala! MSB'den dikkat çeken üTSK paylaşımı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı