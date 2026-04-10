Hazal Kaya’dan çarpıcı itiraf: Beden sağlığımı harcadım

Hazal Kaya’dan çarpıcı itiraf: Beden sağlığımı harcadım
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Geçmişte yaşadığı içsel mücadeleleri anlatan Kaya, "Kendimi sevmeyi çok zor öğrendim. Terapiste, reikiciye ve enerjiciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum" dedi.

Enis Arıkan’ın sunduğu programda konuşan Hazal Kaya, hem ruhsal hem de fiziksel olarak zor bir süreçten geçtiğini ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Kendiyle olan mücadelesini anlatan oyuncu, yıllar süren arayışını çarpıcı ifadelerle özetledi.

“KENDİMİ SEVMEYİ ZOR ÖĞRENDİM”

Hazal Kaya, kendini kabul etme sürecinin kolay olmadığını vurgulayarak, “Ben kendimi sevmeyi, kabul etmeyi o kadar zor öğrendim ki” sözleriyle yaşadığı içsel dönüşüme dikkat çekti.

“O PARAYLA GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLURDUM”

Kaya, bu süreçte birçok farklı yöntem denediğini belirterek, “Terapiste, reikiciye ve enerjiciye verdiğim paralarla şu an gayrimenkul zengini olurdum” dedi.

"BEDEN SAĞLIĞIMI HARCADIM"

Tüm bu sürecin bir bedeli olduğunu dile getiren oyuncu, “Kendime harcadım o parayı ben. Akıl sağlığıma harcadım, beden sağlığıma harcadım” ifadeleriyle yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi.

Musa Can Çayan
