Hayrat Yardım'dan Gazze'de 300 Kişilik Çadır Kent

Zemin hazırlığı ve çit çevirme ile başlayan proje kapsamında 58 adet kubbe şeklinde çadırın kurulumu gerçekleştirildi. Kamp alanında hijyen ihtiyacına yönelik olarak, her biri dört tuvaletten oluşan iki ayrı tuvalet ve duş ünitesi hazırlandı. Altyapının tahrip olması nedeniyle kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı bölgede, atık sular fosseptik çukurları aracılığıyla bertaraf ediliyor. Tuvalet ünitelerinde her biri 500 litrelik olmak üzere ikişer adet su bidonu yer alıyor.

Çadır kentin su ihtiyacı, dernek tarafından onarılan ve alana yakın bir noktada bulunan kuyudan karşılanıyor. Bu kuyuya bağlı dalgıç pompanın çalışabilmesi için kurulan güneş enerjisi sistemiyle enerji sağlanırken, aynı altyapı kamp sahasının genel aydınlatmasında da kullanılıyor.

Hayrat Yardım yetkilileri, Gazze'de güvenli barınma, temiz su ve temel yaşam koşullarına erişimi sağlamak amacıyla yürüttüğü insani yardım çalışmalarını önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmeyi hedeflediğini belirttiler.