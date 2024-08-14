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Hayat Öpücüğü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Öpücüğü filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Öpücüğü filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hayat Öpücüğü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hayat Öpücüğü konusu, özeti ve Hayat Öpücüğü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hayat Öpücüğü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hayat Öpücüğü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hayat Öpücüğü filmini izleyecek olanların merak ettiği Hayat Öpücüğü konusu nedir, Hayat Öpücüğü oyuncuları kimler ve Hayat Öpücüğü özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayat Öpücüğü, 2015 yapımı Türk filmi. Şenol Sönmez'in yönettiği filmin başrollerini Ali Sunal ve Hatice Şendil paylaşıyor. Hatice Şendil'in ilk sinema deneyimi olan film, duygusal bir aşk hikâyesini konu ediniyor. Film 9 Ekim 2015'te vizyona girmiştir. Gişede bekleneni yakalayamayan film, toplam 127.446 seyirci tarafından izlenmiştir.

Film, birçok takıntısı olan ve hastalık hastası olan Metin (Ali Sunal) adlı bir adamın yaşam dolu Hayat (Hatice Şendil) ile tanışmasıyla hayatının nasıl değiştiğini anlatır. İlk başta kavgalarla başlayan ilişkileri, bir hayat öpücüğü gibi, her ikisinin de yaşamlarını dönüştürür. Metin, bu aşk sayesinde yaşamanın sadece hayatta kalmaktan daha fazlası olduğunu keşfeder. Ancak yaşamı seven ve yaşamdan korkan bu iki insan, tüm zorluklara rağmen birlikte mutlu olmayı başarabilecek midir?

HAYAT ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Hatice Şendil - Hayat

Ali Sunal - Metin

Ayda Aksel

Ahmet Saraçoğlu

Zerrin Sümer

Janset

Somer Karvan

Ali Çelik

Mehmetcan Mincinozlu

Uğur Ahurcu - Yakup

Berk Pamir

Osman Demir
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