Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hayat Işığı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hayat Işığı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hayat Işığı konusu nedir, Hayat Işığı oyuncuları kimler ve Hayat Işığı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAYAT IŞIĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?



Hayat Işığım, savaş sonrası bunalım yaşayan Tom ve eşi Isabel'in, bir bebekle kıyıya vuran sandalın hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Avustralya'nın tenha bir kıyısında, savaş sonrası bunalım yaşayan gazi Tom Sherbourne, deniz feneri bekçiliği yapmaktadır. Eşi Isabel ise, savaşta kaybettiği iki ağabeyinin yasını tutarken, çiftin en büyük arzusu çocuk sahibi olmaktır.

Bir gece, içinde bir adamın cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu bir sandal kıyıya vurur. Bu durum, çifti büyük bir ahlaki ikilemle karşı karşıya bırakır; çocuğu sahiplenip, kendi yaralarını sarmaya çalışırlar.

Orijinal Adı: The Light Between Oceans

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Derek Cianfrance