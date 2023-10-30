Hawaii Pizza tarifi! MasterChef Hawaii Pizza nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hawaii Pizza hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hawaii Pizza hazırladı. Peki, Hawaii Pizza nedir? Hawaii Pizza nasıl yapılır? Hawaii Pizza nedir?

İtalyan mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hawaii Pizza ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hawaii Pizza nasıl yapılır? Hawaii Pizza nedir? Hawaii Pizza nasıl yapılır, Hawaii Pizza yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hawaii Pizza yapıldı, evde klasik Hawaii Pizza yapıldı! İşte en güzel Hawaii Pizza!

HAWAİİ PİZZA TARİFİ!

Hamur :

250 gr un

1 poşet fırıncı mayası

1 yemek kaşığı. bir çay kaşığı tuz

150 ml soğuk su

1 yemek kaşığı. yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı. çay kaşığı siyah susam kreması (isteğe bağlı)

Kırpma:

2 ila 3 yemek kaşığı. pizza için yemek kaşığı domates hazırlığı

taze domates

1 kırmızı soğan

1 kırmızı biber

mozzarella topları

jambon veya tavuk göğsü şifonatı

Kişniş

1/4 ananas

Pizza hamuru:

Mutfak robotunuzun kasesine: Unu, fırıncı mayasını ve tuzu ekleyin, ardından yavaş yavaş suyu ekleyerek karıştırın.

Hamur pürüzsüz görünmeye başladığında bir çorba kaşığı zeytinyağı ve ardından bir çay kaşığı çörek otu kreması (isteğe bağlı) ekleyin. Hamurunuzu 10 dakika kadar yoğurmaya devam edin

Hamurunuzun üzerini streç filmle kaplayarak hacmi iki katına çıkana kadar oda sıcaklığında bir saat kadar bekletin.

Dinlendikten sonra hamuru birkaç dakika daha yoğurun, ardından unlanmış bir yüzeyde açın (doldurmadan önce 10-15 dakika daha dinlendirin)

Doldurma:

Ananası parçalara ayırın, domatesleri, kırmızı soğanı ve biberi de şeritler halinde kesin.

Domates hazırlama salçanızı ince bir tabaka halinde kaplayın

Jambonlu şifonayı, domatesi, kırmızı biberi, ananas, kırmızı soğanı ve mozzarella toplarını dizin.

Kabuğa susam ekleyin (isteğe bağlı) ve pizzanızı 220°C'de 15 dakika pişirin.