Havvanur Yurtsever kimdir? HSK üyesi Havvanur Yurtsever kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Havvanur Yurtsever kimdir? Hakim Ve Savcılar Kurulu üyeliğine (HSK) Havvanur Yurtsever seçilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Havvanur Yurtsever'in hayatı...

HSK üyesi Havvanur Yurtsever kim? Havvanur Yurtsever'in HSK üyeliğine seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Detaylar...

Havvanur Yurtsever, 1972 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da,lise öğrenimini Hatay-Antakya Lisesinde, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Alanında Yüksek Lisans yapmıştır. İş Hukuku, Tüketici Hukuku, İnşaat Hukuku Arabulucuk Uzmanlık Eğitimleri İle Mevzuat Usul ve Esasları Eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. İngilizce bilmektedir.

1996 yılında Serbest Avukat olarak mesleğe başlamıştır. Arabuluculuk, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 7. Dönem Meclis Üyeliği, Meclis 2. Başkan Vekilliği, Hukuk ve Kadın Komisyonu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis'nde 2014-2019 Döneminde Meclis Üyeliği, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeliği,Kadın, Aile ve Çoçuk Komisyonu Başkanlıkları,Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşavirliği ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. TBMM Genel Kurulu tarafından 24.11.2021 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.

Aslen Selanik göçmeni olup, Samsun/Bafra'lıdır. Evli veüç erkek evlat annesidir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
