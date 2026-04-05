Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı

Brezilya’da bir kadın, eşinin havuzda saatlerce suyun üzerinde uyuduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

UZUN SÜRE SU YÜZEYİNDE KALDI

Videoda, adamın sırtüstü şekilde suyun üzerinde dengede kaldığı, hiçbir destek almadan uzun süre yüzeyde kalmayı başardığı ve uyurken horladığı görülüyor. Kadının ise şaşkınlıkla eşini izleyerek bu durumun nasıl mümkün olduğunu sorguladığı duyuluyor.

İZLEYENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Adamın rahat tavırları ve suyun üzerinde batmadan kalabilmesi izleyenleri hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, izleyenler adamın nasıl suyun üzerinde kaldığını tartıştı.

