Havuzda uyuya kaldı! Eşi horladığı anları böyle kayda aldı
Brezilya’da bir kadın, eşinin havuzda saatlerce suyun üzerinde uyuduğu anları kayda aldı. Görüntülerde adamın sırtüstü şekilde batmadan yüzdüğü ve horladığı görülürken, eşinin şaşkınlığı dikkat çekti. İlginç anlar sosyal medyada hızla yayılırken, izleyenler adamın nasıl suyun üzerinde kaldığını tartıştı.
UZUN SÜRE SU YÜZEYİNDE KALDI
Videoda, adamın sırtüstü şekilde suyun üzerinde dengede kaldığı, hiçbir destek almadan uzun süre yüzeyde kalmayı başardığı ve uyurken horladığı görülüyor. Kadının ise şaşkınlıkla eşini izleyerek bu durumun nasıl mümkün olduğunu sorguladığı duyuluyor.
İZLEYENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Adamın rahat tavırları ve suyun üzerinde batmadan kalabilmesi izleyenleri hem güldürdü hem de hayrete düşürdü. Görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, izleyenler adamın nasıl suyun üzerinde kaldığını tartıştı.