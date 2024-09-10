Tüm Türkiye'nin günlerce güzel bir haber beklediği Narin'den acı haber geldi. 19 gün sonra bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında, aile üyeleri olmak üzere çok sayıda akraba gözaltında. Narin cinayetinde sır perdesi itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinden sonra yavaş yavaş aralanırken sosyal medyaya düşen görüntüler kafalarda yeni bir soru işareti oluşturdu. Havin kimdir? Narin'in ablası Havin'e ne oldu?

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleriyle birlikte Narin cinayetinde sır perdesi aralanırken sosyal medyaya düşen yeni görüntüler gündem oldu. Öldürüldüğü köyde toprağa verilen Narin'in mezarı başında bekleyen bir akrabasının, " Havin'ime de böyle kıydılar" diyerek ağıt yakması dikkat çekti.

AMCA TUTUKLU BİRİNCİ DERECE AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcasının eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Son olarak şahıslar için ek gözaltı süresi istendi. Şüphelilerin gözaltıları 1 gün daha uzatılmış oldu.

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN TL VERMİŞLER

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.