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HAVA DURUMU MANİSA: 26 Şubat Manisa hava durumu nasıl? Manisa'da kar yağacak mı?

HAVA DURUMU MANİSA: 26 Şubat Manisa hava durumu nasıl? Manisa'da kar yağacak mı?
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Manisa'da 26 Şubat Çarşamba gününün hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 26 Şubat'ta Manisa'da sıcaklıklar nasıl olacak? Manisa'da kar yağacak mı? İşte, Manisa hava durumu ve detaylar…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Manisa'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü Manisa'da hava parçalı bulutlu olacak. Peki, 26 Şubat'ta Manisa'da hava durumu nasıl olacak? Manisa'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte, Manisa için güncel hava durumu tahminleri…

MANİSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin raporlarına göre, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü Manisa'da hava parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 14°C seviyelerine ulaşırken, gece saatlerinde ise en düşük sıcaklığın 3°C civarında seyretmesi bekleniyor. Manisa'da rüzgarın hafif esmesi, havanın genel olarak sakin ve ılıman geçmesi öngörülüyor. Soğuk hava dalgasının etkisini bir miktar azalttığı gözlemlense de, özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MANİSA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA DURUMU MANİSA: 26 Şubat Manisa hava durumu nasıl? Manisa'da kar yağacak mı?Manisa hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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