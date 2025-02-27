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HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 28 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için hava durumu tahminleri

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 28 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 28 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 28 Şubat Cuma günü İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 28 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul'da yağışlı bir hava etkili olacak. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, zaman zaman aralıklı sağanak yağış görülecek. Sıcaklık değerlerinin en düşük 6°C, en yüksek 12°C seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı gün içinde %67 ile %93 arasında değişecek. Doğu ve güneydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgarın saatte 12 ila 38 km hızına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU İSTANBUL 5 GÜNLÜK: 28 Şubat Cuma İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için hava durumu tahminleriHava durumu İstanbul

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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