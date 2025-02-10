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HAVA DURUMU İSTANBUL | 11 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini!

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Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, İstanbul'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Şubat Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

Vatandaşlar, özellikle sıcaklık değerlerini ve yağış ihtimalini öğrenmek için Meteoroloji'nin son verilerini yakından takip ediyor. 11 Şubat 2025 için açıklanan tahminlere göre, İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Peki, 11 Şubat'ta yağmur veya kar yağışı var mı? İşte, İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini!

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 11 Şubat Salı günü İstanbul'da en düşük sıcaklık 2°C, en yüksek sıcaklık ise 7°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmur etkili olabilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği İstanbul'da, akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma riski bulunduğundan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

HAVA DURUMU İSTANBUL: 11 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahminiİstanbul hava durumu haftalık

HAVA DURUMU İSTANBUL | 11 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini!
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