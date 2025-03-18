HAVA DURUMU ESKİŞEHİR: 18 Mart Salı Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü Eskişehir'de de yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 18 Mart Salı günü Eskişehir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

ESKİŞEHİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü Eskişehir'de yağışlı ve bulutlu hava etkili olacak. Gün boyunca gökyüzünün çok bulutlu olacağı ve aralıklarla yağmur yağışlarının görüleceği belirtiliyor. Eskişehir hava sıcaklıkları gün içinde en düşük 1°C, en yüksek 10°C seviyelerinde olacak. Nem oranının %81 civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 3.6 km hızla esecek.

ESKİŞEHİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Eskişehir hava durumu