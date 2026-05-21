Hatay’da su baskınında mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Hatay’ın Defne ilçesinde etkili olan su baskınlarında evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, sualtı arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tahliye edildi. Değirmen Yolu ve Aknehir mahallelerinde aralarında çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi botlarla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Hatay’ın Defne ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen su baskınları hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle bazı mahallelerde ev ve sokakları su basarken, mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Su baskınlarının en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Değirmen Yolu Mahallesi’nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, sualtı arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli alanlara tahliye edildi. Bölgede yürütülen çalışmalarda ekiplerin botlarla ilerleyerek vatandaşlara ulaştığı görüldü.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR BOTLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Değirmen Yolu Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda 16 yetişkin ile 5 çocuk bulundukları evlerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin zorlu şartlara rağmen koordineli çalışma yürüttüğü tahliye operasyonunda vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı vatandaşların evlerinden çıkamadığı öğrenilirken, kurtarma ekipleri bölgedeki tüm ihbarlara tek tek müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan vatandaşların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

ARAMA VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Değirmen Yolu Mahallesi’ndeki çalışmaların ardından ekipler Aknehir Mahallesi çevresinde de mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçti. Bölgede bulunan 4 yaşlı, 1 engelli vatandaş ve 3 çocuk botlarla tahliye edilerek güvenli alanlara ulaştırıldı.

Sualtı arama kurtarma ekiplerinin bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, olası yeni su baskınlarına karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamaları ve resmi kurumların uyarılarını dikkate almaları gerektiğini kaydetti.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
