Haberler

Hatay’da rüşvet operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rüşvet suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyona imza attı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında polis memuru ve nüfus memurunun da bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

KAMU GÖREVLİLERİNİN DE DAHİL OLDUĞU OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen şüphelilerin, kamu görevlerini kötüye kullanarak haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 193 adet fişek bulundu. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği bildirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte yapılan sorgu sonrası 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, kamu güvenini zedeleyen her türlü yasa dışı faaliyetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

