Hatay Tabip Odası’nda yeni başkan Dr. Ümit Oğur oldu

Hatay Tabip Odası’nda gerçekleştirilen olağan genel kurulun ardından Dr. Ümit Oğur başkanlığa seçildi. Yeni yönetim, hekim hakları ve toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürecek.

Hatay Tabip Odası (HTO) Olağan Genel Kurulu, yoğun katılım ve demokratik bir atmosferde gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda tek liste ile gidilen seçimde Dr. Ümit Oğur başkanlığında yeni yönetim kurulu belirlendi. Seçim süreci meslektaşların geniş katılımıyla tamamlanırken, yeni dönemde odanın izleyeceği yol haritası da netlik kazandı.

“HEKİM HAKLARI VE TOPLUM SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Ümit Oğur, kendilerine gösterilen güvene teşekkür ederek önemli mesajlar verdi. Deprem sonrası Hatay’da sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasında hekimlerin üstlendiği kritik role dikkat çeken Oğur, yeni dönemde de hekim haklarının korunmasının öncelikleri olacağını ifade etti. Sağlıkta şiddete karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirten Oğur, toplum sağlığını koruma konusunda aktif çalışmalar yürüteceklerini vurguladı.

YENİ YÖNETİM VE KURULLAR GÖREVE BAŞLADI

Gerçekleştirilen genel kurulun ardından Hatay Tabip Odası’nın yeni yönetim ve kurulları da belli oldu. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegasyonunda yer alan isimler, önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak. Yeni yönetimin, Hatay’daki hekimlerin haklarını temsil etmesi ve sağlık politikalarının şekillenmesinde etkin rol alması bekleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
