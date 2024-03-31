Türkiye 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy sayımı saat 17.00 itibarıyla başladı. Sonucu en çok merak edilen iller arasında Hatay'da yer alıyor. Açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Hatay'da mevcut başkan Lütfü Savaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Öntürk arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Peki, HATAY SEÇİM SONUÇLARI | Lütfü Savaş mı Mehmet Öntürk mü?

HATAY SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Hatay Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

LÜTFÜ SAVAŞ MI MEHMET ÖNTÜRK MÜ?

Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Hatay'da şu ana kadar sandıkların yüzde (?) açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde (?), CHP adayı Lütfü Savaş ise (?) oy aldı.

2024 HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde halk, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adaylarını belirlemek için sandığa gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla, il ve ilçelerdeki sonuçlar anlık ve güncel olarak Haberler.com Yerel Seçim sayfasında yayınlanacak.