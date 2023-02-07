Hatay Belediye Başkanı son günlerde yaptığı açıklama ve yorumlarla dikkatleri çekiyor. Deprem gündemi ile ilgili açıklamaları vatandaşların ilgisini çekerken Hatay Belediye Başkanı kim? Lütfü Savaş kimdir? Hatay Belediyesi hangi partiden araştırıldı.

Lütfü Savaş, Türk siyasetçi ve doktor. 23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Dağdüzü köyünde doğan Lütfü Savaş, çocukluk ve gençlik yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesinde geçirdi. 1990 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Kendisini milliyetçi bir çizgide tanımlayan Savaş, 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevinden ayrılıp AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı adayı oldu ve %47.3 oyla seçimleri kazandı. Görev yaptığı süre içerisinde başta Asi Nehri'nin temizlenmesi olmak üzere birçok hizmette bulundu. Ancak 2014 Türkiye yerel seçimleri'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak göstermesi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partideki birçok karşı görüşe rağmen annesinin telkinleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 ilkesinden birinin milliyetçilik olması görüşüne binaen 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterildi.[4] %41 oyla Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. %55,17 oranında aldığı oy ile yeniden başkanlığa seçildi.