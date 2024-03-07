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Hasan Tahsin Usta kimdir? AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli?

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AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Hasan Tahsin Usta kimdir? AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli?

Hasan Tahsin Usta kimdir? AK Parti İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hasan Tahsin Usta kimdir? AK Parti İstanbul GaziosmanpaşaBelediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta nereli? Detaylar haberimizdedir…

HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Hasan Tahsin Usta, 4 Ekim 1959 yılında Trabzon'da doğdu. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı.

İstanbul Metro Projeleri'nde proje mühendisi olarak görev aldı. Özel bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği Hasan Tahsin Usta, ilk olarak İstanbul Metrosu projesinde Proje Mühendisi olarak görev yaptı. Ulaşım, trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, imar ve planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin Türkiye'de entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Gaziosmanpaşa Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nde İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı. 1994–1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı. 1999–2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. Günümüzde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Belediye Başkanı görevine devam etmektedir.

Görev yapmakta olduğu Sivil Toplum Örgütleri :

Türk Kızılayı Derneği Başkanlığı,

Kentsel Dönüşüm İnovasyon Merkezi Derneği Başkanlığı,

Piri Reis Harita Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Esnaf Sanatkarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Hasan Tahsin Usta, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa AK Parti İstanbul Gündem Yaşam Politika Haberler

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