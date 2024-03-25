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Hasan Mol kimdir? Zafer Partisi Çorum- Alaca Belediye Başkan adayı Hasan Mol kaç yaşında, nereli?

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2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Zafer Partisi'nin Çorum- Alaca Belediye Başkan adayı Hasan Mol oldu. Peki, Hasan Mol kimdir? Zafer Partisi Çorum- Alaca Belediye Başkan adayı Hasan Mol kaç yaşında, nereli?

HASAN MOL KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi Çorum- Alaca Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Politika Haberler

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