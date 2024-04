Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya neden ameliyat oldu?

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının başarılı sunucusu Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde maç yaparken düşerek omzunu kırdı. Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan komedyenden güzel haber geldi. Peki, Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya neden ameliyat oldu?

HASAN CAN KAYA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Omzundaki kırıklardan dolayı 5 saatlik operasyon geçiren Kaya, durumunun iyiye gitmesiyle dün taburcu edildi. Önemli bir operasyon geçirdiği için evde dinleneceğini belirten Kaya, bu süreçte projeleri değerlendireceğini ve kısa süre içinde işinin başına dönmeyi düşündüğünü söyledi.

HASAN CAN KAYA NEDEN AMELİYAT OLDU?

Yaşadığı talihsiz olay nedeniyle günler öncesinden biletleri biten ABD ve Avrupa turnesini ertelemek zorunda kalan Hasan Can Kaya, ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.