Hasan Can Kaya kimdir? "Konuşanlar" programıyla büyük bir çıkış yakalayarak Türkiye'nin en popüler komedyenlerinden biri haline gelen Hasan Can Kaya, Doğaçlama gücü, sahnedeki rahat tavırları ve kendine has mizah anlayışıyla dikkat çeken Kaya, hem gençler hem de geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Hasan Can Kaya ile ilgili merak edilen her şey haberin devamında yer alıyor. Peki, Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli?

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. Aslen Malatyalı olan başarılı komedyen, kariyerine televizyon dünyasında yazar olarak adım attı. Uzun yıllar boyunca çeşitli komedi projelerinde senaryo yazarlığı yapan Kaya, zamanla kendi geliştirdiği formatlarla dikkat çekmeye başladı. Bir dönem BKM bünyesinde de projelerde yer alan Hasan Can Kaya, asıl çıkışını kendiyarattığı "Konuşanlar" programıyla yaptı. İlk olarak YouTube'da yayınlanan bu doğaçlama talk show, kısa sürede büyük ilgi gördü ve viral hale geldi. Giderek artan izlenme oranlarının ardından program, 1 Ocak 2021 tarihinde Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer oldu. Zaman zaman ünlü konukları da ağırlayan program, platformun en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Hasan Can Kaya, yalnızca sunuculukla değil; sahne performanslarıyla da adından söz ettirdi. Stand-up kariyerine Leman Kültür sahnelerinde başlayan komedyen, farklı projelerde oyunculuk ve yönetmenlik deneyimi de yaşadı. Mizah anlayışı, doğallığı ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ sayesinde Türkiye'nin en sevilen komedyenlerinden biri haline geldi.

HASAN CAN KAYA NERELİ?

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul doğumludur ancak aslen Malatyalıdır. Yani ailesi Malatya kökenlidir.

HASAN CAN KAYA KAÇ YAŞINDA?

"Konuşanlar" programıyla tanınan başarılı komedyen Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşında olan Kaya, stand-up performansları ve televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

HASAN CAN KAYA EVLİ Mİ?

Hasan Can Kaya'nın evli olup olmadığına dair kesin ve güncel bir bilgi bulunmamaktadır. Kamuoyunda özel hayatını genellikle gizli tutan Kaya, ilişkileri hakkında fazla detay paylaşmamaktadır.