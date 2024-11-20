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Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den enden istifa etti?

Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den enden istifa etti?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Kuzu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi! Burhan Kuzu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi!

HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR?

Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünü bitirdi.

İş hayatına aile mesleği olan dericilik sektöründe başladı; turizm, gıda ve inşaat alanlarında yurt dışında devam etti.

1996-1999 yılları arasında Yalvaç Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2020-2022 yılları arasında Isparta İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP'den 28. Dönem Isparta Milletvekili seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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