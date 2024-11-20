Hasan Basri Sönmez kimdir? Hasan Basri Sönmez MHP'den enden istifa etti?

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HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR?

Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünü bitirdi.

İş hayatına aile mesleği olan dericilik sektöründe başladı; turizm, gıda ve inşaat alanlarında yurt dışında devam etti.

1996-1999 yılları arasında Yalvaç Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2020-2022 yılları arasında Isparta İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP'den 28. Dönem Isparta Milletvekili seçildi.