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Hasan Baltacı kimdir? CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli?

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CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı kaç yaşında, nereli? Hasan Baltacı kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP'nin Kastamonu Belediye Başkan Adayı olan Hasan Baltacı hakkında merak edilenler bu haberde. Baltacı'nın yaşamı, politik kariyeri ve daha fazlası hakkında detaylar haberimizde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kastamonu Belediye Başkan adayı ise Hasan Baltacı oldu. Hasan Baltacı kimdir? Hasan Baltacı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN BALTACI KİMDİR?

Hasan Baltacı, 27 Ağustos 1978 tarihinde Sinop'un Boyabat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi olan Baltacı, eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi'nde tamamlamıştır. Meslek hayatında önemli görevler üstlenen Baltacı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kastamonu İl Temsilciliği görevini yürütmüştür. Ayrıca, CHP Kastamonu İl Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. Ayrıca Baltacı evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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