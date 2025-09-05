Son yıllarda Türkiye siyasetinde yaşanan gelişmeler, sadece seçim süreçleriyle değil, aynı zamanda parti içi yönetimsel hamlelerle de gündem oluşturmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin en dikkat çekici örneklerinden biri ise, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyeti! Peki, Hasan Babacan kayyum heyetinden ayrıldı mı? Hasan Babacan kayyum heyetinden neden ayrıldı? İşte detaylar

HASAN BABACAN KAYYUM HEYETİNDEN AYRILDI MI?

Evet, Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi. 5 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan geçici kayyum heyetinde yer alan Hasan Babacan, bu görevden çekildiğini duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu gelişmeyi "Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" ifadeleriyle açıkladı. Diğer kaynaklar da benzer şekilde durumu teyit ederek, "çekildi", "görevden çekiliyor" gibi net vurgular yaptı.

Bu gelişme, heyetin geleceğinin nasıl şekilleneceği konusunda kamuoyunda merak uyandırdı.

HASAN BABACAN KAYYUM HEYETİNDEN NEDEN AYRILDI?

Bu sorunun yanıtı net olarak belirtilmese de, mevcut açıklamalar ve gelişmeler çerçevesinden bazı çıkarımlarda bulunabiliriz:

RESMİ AÇIKLAMALARIN OLDUĞU AÇIK

Özgür Çelik, "Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" demekle belirli bir gerekçeye değinmedi. Basına net bir neden açıklanmadı.

SİYASAL VE TEKNİK DİNAMİKLER

CHP içindeki dengelerin yeniden şekillenmesi sürecin önemli bir parçası olmalı. Kayyum heyeti, mahkeme kararıyla geçici bir yapı olarak oluşturuldu; bu geçici yapının ileride yeniden değerlendirilmesi ve yapılandırılması muhtemel gözüktü.

Ayrıca, heyetin diğer üyeleriyle (örneğin Gürsel Tekin, Zeki Şen, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap) birlikte CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildikleri de kamuoyuna yansıdı. Bu durum, Babacan'ın görevden çekilme kararının disiplin süreçleriyle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

BELİRGİN BİR GEREKÇE YOK

Güvenilir kaynaklarda Babacan'ın ayrılma sebeplerine dair net bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle; "çekilme kararı aldığı" dışındaki tüm çıkarımlar, mevcut siyasi süreçler üzerinden şekillenmekte.