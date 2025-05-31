Hasan Akgün kimdir? Türkiye'de uzun yıllardır yerel yönetim alanında görev yapan ve İstanbul'un Büyükçekmece ilçesiyle özdeşleşen Hasan Akgün kimdir sorusu, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Belediye başkanlığı görevini defalarca üstlenen Hasan Akgün kimdir, siyasi geçmişi nasıldır? Peki, Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

HASAN AKGÜN KİMDİR?

1955 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğan Hasan Akgün, 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Akgün, belediyecilik kariyerine 1974 yılında Sefaköy Belediyesi'nde başlamıştır.

Hasan Akgün'ün belediyecilik serüveni, 1975-1980 yılları arasında Sefaköy Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmasıyla devam etti. 1981 yılında İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Bölge Belediye Şube Müdürlüğü'nün kurucuları arasında yer aldı. 1986 yılında ise Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı. Akgün, 1994 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildi ve o tarihten bu yana bu görevini sürdürmektedir. Üst üste yedi kez belediye başkanı seçilerek, Türkiye'nin en uzun süre görev yapan belediye başkanları arasında yer almaktadır.

Akademik kariyerine de önem veren Akgün, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 1996 yılında ise "Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece" başlıklı doktora tezini tamamlayarak "Doktor" unvanını aldı. Ayrıca, 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" programına katıldı.

Hasan Akgün, belediye başkanlığı süresince birçok önemli projeye imza atmıştır. Bunlar arasında Türkiye'nin ilk ve tek TV kulesi ile en büyük kapalı fuar ve kongre merkezi olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nin bölgeye kazandırılması bulunmaktadır. Ayrıca, altyapı ve eğitim konularında büyük atılımlar yaparak, Büyükçekmece'yi modern ve çağdaş bir dünya kenti haline getirmiştir.

Uluslararası alanda da aktif olan Akgün, 1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi. Ayrıca, Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyeliği ve Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.