Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir?
Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Akaröz'ün kim olduğu ve neden öldüğü merak konusu oldu. Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? soruları gündeme geliyor. Peki, Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir?
Harun Akaröz kimdir, kaç yaşında öldü? Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, uykusunda hayatını kaybetti. Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaöz'ün neden öldü, hastalığı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Harun Akaröz kimdir? Detaylar haberimizdedir...
HARUN AKARÖZ KİMDİR?
Harun Akaröz, 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam süren oğlu olan Harun Akaröz'ün hayatı, kendisine Multiple Skleroz (MS) teşhisi konmasıyla değişti. Uzun süre yatağa mahkum kalan Akaröz, dün gece hayatını kaybetti.
SAFİYE SOYMA'NIN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Ünlü sanatçı Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 47 yaşında uykusunda hayatını kaybetti.