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HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!

HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!
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ABD seçim sonuçları merakla bekleniyor. ABD seçimleri canlı takip edilirken, adaylar arasında Harris mi önde sorusu gündeme geliyor. Seçim sonuçları ve son durum hakkında detaylar haberimizde.

ABD'deki başkanlık seçim süreci bugün başladı. Seçim gününde adaylar arasındaki rekabetin nasıl şekillendiği ve hangi adayın öne çıktığına dair güncel bilgiler merak ediliyor. Anket sonuçları ve kamuoyu yoklamaları, adayların popülaritesini ve seçmenlerin eğilimlerini gösteren önemli veriler sunuyor. Peki, Kamala Harris mi önde? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!

HARRIS MI ÖNDE?

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokratik aday Kamala Harris arasındaki mücadele dikkat çekiyor. Her iki aday da çeşitli mitingler ve kampanya etkinlikleri düzenleyerek destekçileriyle buluşmuştu.

HARRIS Mİ ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et!

ABD SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM NE?

Oy verme işlemleri ve seçim günü oy kullanma yöntemleri de seçimin sonucunu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Oy verme işlemleri, yerel saatle sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar devam edecek. Seçim sonuçları ise, oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

ANKETLERDE TRUMP ÖNDE

Seçim günü oy kullanma işlemi yerel saatle sabah saatlerinde başlayacak ve akşam 8-9 civarında sona erecek. Erken oy verme döneminde ise milyonlarca seçmen oylarını şimdiden kullandı. Ülke çapındaki ulusal anketlerde, Harris ve Trump'ın her biri yaklaşık %47'lik desteğe sahip, bu da yarışın çok sıkı geçeceğini gösteriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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