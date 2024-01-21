Hanzo filmi nerede çekildi? Sorusu, Hanzo filminin izleyicileri tarafından zaman zaman merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmaktadır. Hanzo filminin başrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren, Adile Naşit ve Mümtaz Ener yer almıştır. Peki, Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi?

HANZO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hanzo filmi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmiştir. Film içerisinde yer almakta olan birçok sahne İstanbul'un semtlerinde çekimi gerçekleştirilmiştir.

HANZO FİLMİ KONUSU

Bebekken kaybolan ve vahşi ormanda ayılar tarafından büyütülüp, onlar gibi davranan Hanzo, bir gün kazı için köye gelen bir grup tarafından yakalanır. Şehre getirilen Hanzo, doktorlarca gözetim altında incelenmeye başlanır. İnsanlıktan tamamen uzak ve her davranışı bir hayvan gibi olan Hanzo, doktorların da yardımıyla normale döndürülmeye çalışılır. Ancak bu sefer de ortaya acayip bir kişilik çıkar, üstelik bu kişilik kendisiyle yakından ilgilenen kadın doktoruna aşık olmasıyla işler iyice zıvanadan çıkar.

HANZO FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal · Cabbar/Hanzo

Meral Zeren · Hülya

Adile Naşit · Şükriye

Ayşen Gruda · Feride

Mümtaz Ener · Profesör Tacettin Bey

Cevdet Arıkan · Asistan

Ünal Gürel · Cemal

Atilla Ergün · Komiser

Giray Alpan · Ekrem

Muzaffer Civan · Taksici