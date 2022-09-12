Hanife Gürdal eşi kim? Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz kimdir? Gelin Evi Hanife eşi kim?

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Son olarak Gelin Evi yarışmasına katılan Hanife Gürdal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Hanife Gürdal eşi kim? Hanife Gürdal boşandı mı? Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz kimdir? Detaylar haberimizde...

HANİFE GÜRDAL EŞİ KİM?

2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katılan Hanife Gürdal, ilk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddederek gündem oldu. Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile dünyaevine girdi. Kemal Ayvaz hem tiyatro oyuncusu ve fotoğrafçıdır.

HANİFE GÜRDAL EŞİ KEMAL AYVAZ KİMDİR?

Gelin Evi yarışmasına katılan Hanife Gürdal, 2.5 yıldır evli olduğu Kemal Ayvaz'ı her gördüğünde yeniden aşık olduğunu dile getirdi. Gelin Evi yarışmasına konuk olarak gelen Kemal Ayvaz eşinin yanına gelerek tanışma hikayelerini anlattılar. Hanife Gürdal, kendi gününde eşinin programa dahil olamayacağını dile getirdi.