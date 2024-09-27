Hangisi The Beatles grubunun bateristidir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül sorusu cevabı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi The Beatles grubunun bateristidir?, sorusu soruldu. Peki Hangisi The Beatles grubunun bateristidir?, sorusu cevabı ne?

HANGİSİ THE BEATLES GRUBUNUN BATERİSTİDİR?

• A-) Roger Waters

• B-)Freddie Mercury

• C-)Elton John

• D-)Rngo Starr

Cevap: Ringo Starr