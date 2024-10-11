ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ TDK SÖZLÜKLERİNDE YER ALAN BİR ATASÖZÜ DEĞİLDİR?

A: Sinek küçüktür ama mide bulandırır

C: Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır

B: Görünen köyün uzağı olmaz

D: Vakit tembele sermayedir

Cevap :