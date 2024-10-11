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Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir?

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ TDK SÖZLÜKLERİNDE YER ALAN BİR ATASÖZÜ DEĞİLDİR?

A: Sinek küçüktür ama mide bulandırır

C: Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır

B: Görünen köyün uzağı olmaz

D: Vakit tembele sermayedir

Cevap :

Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir atasözü değildir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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