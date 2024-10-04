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Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir?

Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ ONU CANLANDIRAN OYUNCUYA OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDIRAN BİR SİNEMA FİLMİ KARAKTERİ DEĞİLDİR?

A: Vito Corleone

B: Joker

C: Hannibal Lecter

D: Superman

Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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