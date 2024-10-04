ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi onu canlandıran oyuncuya Oscar ödülü kazandıran bir sinema filmi karakteri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ ONU CANLANDIRAN OYUNCUYA OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDIRAN BİR SİNEMA FİLMİ KARAKTERİ DEĞİLDİR?

A: Vito Corleone

B: Joker

C: Hannibal Lecter

D: Superman