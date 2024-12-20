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Hangisi, İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biri değildir?

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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi, İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biri değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi, İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biri değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi, İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ, İSTANBUL İÇİN KULLANILAN "YEDİ TEPELİ ŞEHİR" İFADESİNDE BAHSİ GEÇEN YEDİ TEPEDEN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Çemberlitaş

B: Edirnekapı

C: Sarayburnu

D: Göztepe

Cevap: D

İSTANBUL'UN 7 TEPESİ

Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul'u,yedi tepe üzerine inşa etmiştir ve bu tepelerin tamamı Tarihi Yarımada'da, "Suriçi İstanbul" sınırları içerisinde yer almaktadır.

1.Sarayburnu Tepesi:

Topkapı Sarayı, Hipodrom (At Meydanı), Ayasofya Camii, İbrahim Paşa Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu tepedir. Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına uzanan yolların başlangıç noktası kabul edilen ''Milyon Taşı'' da bu tepede yer almaktadır.

2.Çemberlitaş Tepesi:

Çemberlitaş, Çorlulu Ali Paşa Medresesi ve Nur-u Osmaniye Camii'nin bulunduğu tepedir.

3. Süleymaniye (Beyazıt) Tepesi:

Sarayburnu'ndan sonra şehrin siluetinde en fazla söz sahibi olan ikinci tepe burasıdır. Haliç kıyılarından yukarı doğru çıkıldıkça varılan, Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Süleymaniye Camii ve Külliyesi, eskinin Harbiye Nezareti günümüz İstanbul Üniversitesi olan yapı topluluğu ve Beyazıt Camii; bu tepe üzerinde yükselir.

4. Fatih Tepesi:

İstanbul'un fethinden sonra Sultan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Bizans döneminde On İki Havari Kilisesi'nin bulunduğu bu tepeye, Fatih Camii ve Külliyesi'ni inşa ettirmiştir. Mart 1463 tarihinde başlayan inşaat, Aralık 1470 tarihinde tamamlanmıştır. 1766 Büyük İstanbul depreminden ciddi hasar gören Camii tamamen yenilenerek, Nisan 1771'de yeniden ibadete açılmıştır.

5.Yavuz Selim Tepesi:

Beşinci tepe, Mısır Fatihi Yavuz Sultan Selim'in o güzel hayır eserinin gölgesinde, son istirahatgâhında dinlendiği tepedir. Bu tepedeki en güzel eser, Yavuz Sultan Selim tarafından yapımına başlanan ancak oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamamlattırılan Yavuz Sultan Selim Camii'dir.

6.Edirnekapı Tepesi:

Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camii'nin bulunduğu, İstanbul'un en yüksek tepesidir. Ayrıca, Bizans'ın Blakherna Sarayı'ndan kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı ve Kariye Camii'nin de bulunduğu yerdir.

7. Kocamustafapaşa Tepesi:

Bu tepe, İstanbul'un Trakya tarafına doğru olan tek tepesidir. Üzerindeki en mühim yapı, Sadrazam Cerrah Mehmed Paşa'nın 1593 yılında Mimar Sinan'ın kalfalarından Davud Ağa'ya yaptırdığı Cerrahpaşa Camii'dir. Ayrıca, Haseki Külliyesi de bu tepede yer almaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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