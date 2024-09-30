Hangisi 'ha' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi "ha" kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ "HA" KELİMESİNİN SÖZLÜK TANIMLARINDAN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Soru bildiren bir söz

B: "Buradayım" anlamında kullanılan bir söz

C: Şaşma anlatan bir söz

D: İstek uyandırmak için kullanılan bir söz

Cevap:

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