Hangisi günümüzde idam cezasının yasal olduğu ve aktif olarak uygulandığı ülkelerdir? Kim Milyoner Olmak İster 27 Eylül 300 bin TL sorusu cevabı ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi günümüzde idam cezasının yasal olduğu ve aktif olarak uygulandığı ülkelerdir? , sorusu soruldu. Peki Hangisi günümüzde idam cezasının yasal olduğu ve aktif olarak uygulandığı ülkelerdir?sorusu cevabı ne?

HANGİSİ GÜNÜMÜZDE İDAM CEZASININ YASAL OLDUĞU VE AKTİF OLARAK UYGULANDIĞI ÜLKELERDİR?

• A-) Meksika, Arjantin, Kolombiya

• B-) Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan

• C-) Çin, Angola, Namibya,

• D-) Singapur, Japonya, Tayland

Cevap : D