Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır? Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Yıldızlı Gece, Guernica ne zaman yapıldı?

Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır? Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Yıldızlı Gece, Guernica ne zaman yapıldı?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler, yarışmacının vereceği cevabı heyecanla beklerken, aynı zamanda doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan bu yarışma, ekran başındaki izleyicileri de adeta bir yarışmacı gibi sürecin içine dahil ediyor. Peki, Hangi ünlü resmin orijinali günümüze daha yakın bir zamanda yapılmıştır?

Programın yeni bölümündeki sorular, seyircilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının ne cevap vereceğini merak eden izleyiciler, aynı anda kendi cevaplarını da düşünerek bilgi düzeylerini test ediyor. Bu eğlenceli öğrenme ortamı, izleyenlerin kendilerini yarışmacının yerine koymasına ve bilgi dolu dakikalar geçirmesine imkân tanıyor. Peki,

HANGİ ÜNLÜ RESMİN ORİJİNALİ GÜNÜMÜZE DAHA YAKIN BİR ZAMANDA YAPILMIŞTIR?

A: Mona Lisa

B: İnci Küpeli Kız

C: Yıldızlı Gece

D: Guernica

Cevap : B

Açıklama :

Mona Lisa – Leonardo da Vinci tarafından 1503-1506 yılları arasında yapılmıştır (Rönesans dönemi).

İnci Küpeli Kız – Johannes Vermeer'in eseri olup 1665 civarında yapılmıştır (Barok dönem).

Yıldızlı Gece – Vincent van Gogh tarafından 1889 yılında yapılmıştır (Post-empresyonizm).

Guernica – Pablo Picasso tarafından 1937 yılında yapılmıştır (20. yüzyıl modern sanat dönemi).

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv'de heyecanla devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru bilen şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik barajı geçen yarışmacılar, bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılır ve yanlış cevap verirse, son geçtiği barajın ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilerek, en son doğru bildiği sorunun karşılığını alma hakkına sahip.

Bu benzersiz formatta hem bilginizle hem de stratejinizle şansınızı zorlayabilir, hayal ettiğiniz büyük ödüle bir adım daha yaklaşabilirsiniz!

Osman DEMİR
