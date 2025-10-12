Hangi ülkenin resmi adında 'Krallığı' ifadesi geçmez? Umman, İsveç, Danimarka, Kamboçya

Haberler

Bir bilgi yarışmasında karşınıza çıkabilecek bir soru: 'Hangi ülkenin resmi adında 'Krallığı' ifadesi geçmez?' Seçenekler arasında Umman, İsveç, Danimarka ve Kamboçya bulunuyor. Bu tür sorular genel kültür bilginizi test etmek için harika bir fırsat olabilir. Peki sizce hangi ülkenin resmi adında 'Krallığı' ifadesi geçmez? Cevabınızı kontrol etmek için haberimizi okuyun.

Genellikle ülkelerin resmi adlarında yönetim biçimlerine dair ifadeler bulunur. Bu ifadeler, o ülkenin yönetim sistemini yansıtır. Örneğin bazı ülkelerin resmi adında "Krallığı" (Kingdom) ifadesi geçerken, bazılarında geçmez. Peki, aşağıdaki ülkelerden hangisinin resmi adında "Krallığı" ifadesi yer almaz?

HANGİ ÜLKENİN RESMİ ADINDA KRALLIĞI İFADESİ YER ALMAZ?

Soru:

Hangi ülkenin resmi adında "Krallığı" ifadesi bulunmaz?

Şıklar:

A) Umman

B) İsveç

C) Danimarka

D) Kamboçya

Doğru Cevap: A) Umman

İşte ülkelerin resmi adları:

İsveç : Resmi adı **"İsveç Krallığı"**dır (Kingdom of Sweden).

Danimarka : Resmi adı **"Danimarka Krallığı"**dır (Kingdom of Denmark).

Kamboçya : Resmi adı **"Kamboçya Krallığı"**dır (Kingdom of Cambodia).

Umman: Resmi adı **"Umman Sultanlığı"**dır (Sultanate of Oman). Bu nedenle "Krallığı" ifadesi geçmez.

