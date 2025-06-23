Hangi ülkenin günümüzdeki ulusal bayrağındaki ''ay yıldız''ın rengi ''kırmızı''dır?
"Hangi ülkenin günümüzdeki ulusal bayrağındaki ay yıldızın rengi kırmızıdır?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında karşılaşılmasıyla birlikte birçok izleyiciyi düşündürdü.
Bayraklar ve semboller konusunda genel kültür bilgisi gerektiren bu soru, "Hangi ülkenin günümüzdeki ulusal bayrağındaki ay yıldızın rengi kırmızıdır?" ifadesiyle yarışmacının dikkatini çekti. Bayrak detayları gibi özel bilgi isteyen bu sorular, yarışmanın bilgi seviyesini yukarı taşıyor. Peki, Hangi ülkenin günümüzdeki ulusal bayrağındaki 'ay yıldız'ın rengi 'kırmızı'dır? İşte cevabı...
HANGİ ÜLKENİN GÜNÜMÜZDEKİ ULUSAL BAYRAĞINDAKİ 'AY YILDIZ'IN RENGİ 'KIRMIZI'DIR?
A) Azerbaycan
B) Pakistan
C) Tunus
D) Türkiye
Doğru Cevap: C şıkkıdır.