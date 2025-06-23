Bayraklar ve semboller konusunda genel kültür bilgisi gerektiren bu soru, "Hangi ülkenin günümüzdeki ulusal bayrağındaki ay yıldızın rengi kırmızıdır?" ifadesiyle yarışmacının dikkatini çekti. Bayrak detayları gibi özel bilgi isteyen bu sorular, yarışmanın bilgi seviyesini yukarı taşıyor. Peki, Hangi ülkenin günümüzdeki ulusal bayrağındaki 'ay yıldız'ın rengi 'kırmızı'dır? İşte cevabı...

HANGİ ÜLKENİN GÜNÜMÜZDEKİ ULUSAL BAYRAĞINDAKİ 'AY YILDIZ'IN RENGİ 'KIRMIZI'DIR?

A) Azerbaycan

B) Pakistan

C) Tunus

D) Türkiye

Doğru Cevap: C şıkkıdır.