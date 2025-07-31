Yeni bölümlerde yer alan sorular, her yaştan izleyicinin ilgisini çekiyor. Yarışmacının vereceği cevabı dikkatle takip eden izleyiciler, aynı zamanda ekran başında doğru cevabı tahmin etmek için kendi bilgilerini test ediyor. Programın bu yönü, eğlenerek öğrenme kavramını izleyiciyle buluşturuyor. İzleyiciler, yarışmacının yerine kendilerini koyarak bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyor. Peki, Hangi ülkede yaşayanlara Leh nedir?

HANGİ ÜLKEDE YAŞAYANLARA LEH NEDİR?

A: Lihtenştayn

B: Macaristan

C: Polonya

D: Romanya

Cevap : C

POLONALILARA NEDEN LEH DENİR?

Polonyalıların Türkçede "Leh" olarak anılmasının kesin kökeni tam olarak bilinmese de, en yaygın kabul gören görüş, bu ismin Polonya'nın batısında yer alan Lehistan bölgesinden kaynaklandığı yönündedir. Tarihsel açıdan önemli olan Lehistan, Slav dillerinde "açık alan" ya da "düzlük" anlamına gelen lech kelimesiyle ilişkilendirilir.

Lechitler ve Adlandırma Süreci

Bu coğrafyada yaşayan erken dönem Slav toplulukları zamanla "Lechitler" (Lechici) olarak anılmaya başlamıştır. Bu adlandırma farklı dillere uyarlanarak yayıldı. Türkçedeki "Leh" ifadesinin ise büyük olasılıkla Macarcadaki Lengyel ya da Almancadaki Lache kelimelerinden etkilenerek benimsendiği düşünülmektedir.

Diğer Teoriler

"Leh" isminin kökenine dair farklı hipotezler de bulunmaktadır:

Lendianlar Teorisi: Bu teoriye göre "Leh" ismi, Polonya'nın batısında yaşamış olan Lendians adlı eski bir Slav kabilesinin adından türemiş olabilir.

Lechia Adı: Polonya'nın tarihsel isimlerinden biri olan Lechia da, "Leh" adının kaynağı olarak öne sürülür. Özellikle eski metinlerde Polonya'dan bu adla söz edilmiştir.

Asil Anlamı Taşıyan "Lech" Sözcüğü: Bazı dilbilimcilere göre "Lech" kelimesi Slav kökenli olup "asil" anlamına gelir ve bu soy veya yönetici sınıfı ifade eden bir unvan olabilir.

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