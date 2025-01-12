Hangi ülkede havalimanı vardır? San Marino'da havalimanı var mı, Lihtenştayn'da havalimanı var mı, Monako'da havalimanı var mı, Lüksemburg'da var mı?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi ülkede havalimanı vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi ülkede havalimanı vardır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ülkede havalimanı vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ ÜLKEDE HAVALİMANI VARDIR?
A: San Marino
B: Lihtenştayn
C: Monako
D: Lüksemburg
Cevap: