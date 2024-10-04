Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ OSMANLI PADİŞAHININ CENAZE NAMAZI ÜÇ DEFA KILINMIŞTIR?
A: Kanuni Sultan Süleyman
C: Yıldırım Bayezid
B: Yavuz Sultan Selim
D: Fatih Sultan Mehmed
Cevap: Kanuni Sultan Süleyman