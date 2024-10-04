Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi Osmanlı padişahının cenaze namazı üç defa kılınmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ OSMANLI PADİŞAHININ CENAZE NAMAZI ÜÇ DEFA KILINMIŞTIR?

A: Kanuni Sultan Süleyman

C: Yıldırım Bayezid

B: Yavuz Sultan Selim

D: Fatih Sultan Mehmed

Cevap: Kanuni Sultan Süleyman