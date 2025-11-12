Haberler

Hangi markalar hileli sucuk satıyor? Bakanlık açıkladı!
Güncelleme:
Tüketicilerin sağlığını hiçe sayarak hileli sucuk üretimi ve satışı yapan markalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, hileli ürün satışı yapan markaların isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Peki, hangi markalar hileli sucuk satıyor? Detaylar haberimizde...

Son günlerde gıda güvenliği konusunda önemli bir uyarı yayımlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, sucuk üretiminde hileye başvuran firmaları açıkladı. Yapılan denetimlerde 11 markanın sucuklarında baş eti, kalp ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalara karşı denetimlerin artarak süreceğini duyurdu. Peki, Hangi markalar hileli sucuk satıyor?

HANGİ MARKALAR HİLELİ SUCUK SATIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan laboratuvar incelemeleri, market raflarında satışa sunulan bazı sucukların etiket bilgileri ile içeriklerinin uyuşmadığını ortaya koydu. Testler sonucunda, 11 markanın ürünlerinde özellikle sakatat ve kanatlı eti karışımı kullanıldığı belirlendi.

Uzmanlar, etiketle içerik arasındaki uyumsuzluğun tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor. Bu durum, sadece ürün kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenilir gıda tüketimi hakkını da ihlal ediyor.

AFYON BAŞI ÇEKTİ

Denetimler sonucunda en çok hileli üretim Afyonkarahisar'da tespit edildi. Sucuk üretimiyle ünlü bu şehirde, 6 firmanın ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve kanatlı hayvan kalıntılarına rastlandı.

Bu durum, Afyonkarahisar'daki sucuk üretiminin ulusal ve uluslararası pazarda güvenilirliğini zedeleyebilir. Bakanlık, ihlallerin önüne geçmek için denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

KONYA'DA SAKATATLI SUCUK

Konya'da yapılan denetimlerde ise 4 firmanın sucuklarında baş eti ve kalp gibi sakatat türleri ile kanatlı eti kullanıldığı saptandı. Uzmanlar, bu tür ürünlerin hem kalitesiz olduğunu hem de tüketici sağlığı için risk oluşturduğunu belirtiyor.

ANKARA'DA DENETİM SONUÇLARI

Ankara'da ise denetim yapılan firmalardan birinin ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı et ve kalp kullanıldığı tespit edildi. Başkentteki bu tespit, hileli üretimin sadece belirli illerle sınırlı olmadığını, ülke genelinde ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ UYARI

Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan sucukların kamuoyuna açıklanmasının süreceğini vurguladı. Ayrıca halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin daha sık ve kapsamlı bir şekilde yürütüleceğini açıkladı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
