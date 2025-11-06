Haberler

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin ifadelerinin alınması için emniyete talimat verdi. Peki, Hangi gazeteciler ifadeye çağırıldı? Gazeteciler neden ifadeye çağırıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin ifadelerinin alınması için emniyete talimat verdi. Bu kapsamda Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, savcılığın çağrısıyla ifade vermeye çağrıldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HANGİ GAZETECİLER İFADEYE ÇAĞIRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında bazı gazetecilerin ifadelerinin alınması için emniyete talimat verdi. İfadeye çağrılan isimler arasında Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan bulunuyor.

Bu gazeteciler, basın ve medya alanında uzun yıllardır aktif olarak çalışan ve Türkiye'de siyasi gelişmeleri yakından takip eden isimler olarak öne çıkıyor.

GAZETECİLER NEDEN İFADEYE ÇAĞIRILDI?

Gazetecilerin ifadeye çağrılma gerekçesi, soruşturma kapsamında "yalan bilgiyi alenen yayma" ve "suç örgütüne yardım etme" suçlamalarıyla ilgilidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu suç iddialarını araştırmak amacıyla bu gazetecilerin savunmalarını almak için emniyete talimat verdi.

İfade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek ve bu süreçte gazetecilerin savunmalarının alınması hedefleniyor. Savcılık açıklamasına göre, amaç soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini sağlamak ve ilgili iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesidir.

İFADEYE ÇAĞIRILAN GAZETECİLER KİMLER?

Soner Yalçın: OdaTV'nin kurucusu ve yazarı. Özellikle siyaset, derin devlet ve medya ilişkileri üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Şaban Sevinç: Gazeteci ve televizyon yorumcusu. CHP'ye yakın kanallarda siyasi analizleriyle biliniyor.

Aslı Aydıntaşbaş: Gazeteci, yazar ve dış politika analisti. Milliyet ve Cumhuriyet'te uzun yıllar çalıştı; uluslararası basında Türkiye üzerine analizler yaptı.

Ruşen Çakır: Gazeteci ve Medyascope'un kurucusu. Siyaset, İslamcılık ve medya alanlarında uzman; bağımsız dijital yayıncılığın öncülerinden.

Batuhan Çolak: Aykırı Genel Yayın Yönetmeni, medya ve güncel haber konularında çalışmalar yürütüyor.

Yavuz Oğhan: 30 yıllık gazetecilik tecrübesi sonrası Ekim 2024'te CHP İletişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

Bu isimler, ifade çağrısı ile ilgili süreç boyunca hem kendi açıklamaları hem de avukatları aracılığıyla bilgilendirmeler yaptı. Örneğin, Ruşen Çakır henüz ifadeye çağrılmadığını belirtirken, Yavuz Oğhan'ın avukatı müvekkilinin evinden alınmasının "fiili gözaltı" niteliğinde olduğunu açıkladı. Gazetecilere yönelik bu uygulamalar, CHP ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından da tepkiyle karşılandı.

