Hamster Kombat kapatıldı mı? Hamster Kombat ne zaman açıklanacak?

Son dönemlerin dikkat çeken oyunlarından Hamster Kombat'ın kapatılıp kapatılmadığı ve ne zaman açıklanacağı konusu, oyun severlerin merakla araştırdığı bir başlık haline geldi. Oyuncular, Hamster Kombat'ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor. Peki, Hamster Kombat kapatıldı mı? Hamster Kombat ne zaman açıklanacak?

HAMSTER KOMBAT KAPATILDI MI?

Hamster Kombat Sezon 1, 20 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. Hamster Kombat'ın listelenme ve açıklanma tarihi hala belirsizliğini koruyor. Piyasadaki kripto varlıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle, oyun tokeninin çeşitli borsalarda ne zaman listeleneceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

HAMSTER KOMBAT NE ZMAAN AÇIKLANACAK?

Hamster Kombat, benzersiz oynanış özellikleri ve kripto tabanlı ödülleriyle öne çıkmış, kısa sürede büyük bir ilgi görmüştü. Ancak, oyunla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.