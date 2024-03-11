Hamit Nişancı kimdir? Memleket Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Hamit Nişancı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı ise Hamit Nişancı. Hamit Nişancı kimdir? Hamit Nişancı nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HAMİT NİŞANCI KİMDİR?

İzmir'de doğan Nişancı, ilk, orta ve lise öğrenimlerini Seferihisar'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha önce 2 dönem Seferihisar'da belediye başkanlığı görevinde bulunan Nişancı, evli ve 1 kız çocuk babasıdır.