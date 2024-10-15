Hamile kadın metrobüste doğum yaptı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE)

Esenyurt'ta yaşanan ilginç bir olayda, 35 haftalık hamile Hanife Mete, hastaneye gitmek üzere yola çıkarken taksi bulamayınca metrobüse bindi. Metrobüs yolculuğu sırasında sancılarının artması üzerine doğum yapma aşamasına geldi. Eşi Cemal Mete, o anları anlatarak, "Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğum gerçekleşti" ifadesini kullandı. Peki, annenin ve bebeğin sağlık durumu nasıl? Olay ne zaman, nerede oldu? Detaylar haberimizde...

OLAY NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt'ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete'nin desteğiyle doğum yaptı. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren Mete ailesi, çocuğuna Yılmaz adını verdi. Metrobüste yaşanan doğum anı da araç kamerasına yansıdı.