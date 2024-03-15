Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli?
Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli?1973 doğumlu Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar'da eğitim aldı ve ağabeyi ile birlikte ticaret hayatına atıldı. Yüzügüllü Şirketler Grubu'nu kurarak kuyumculuk, akaryakıt, inşaat, otomotiv, lojistik, işletme, gıda, piliç üretimi ve tarım gibi alanlarda hizmet verdi. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Yüzügüllü, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Sivrihisar Belediye Başkanı olarak seçildi.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü oldu. Peki, Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli?
HAMİD YÜZÜGÜLLÜ KİMDİR?
- 21 Mart 1973 yılında Sivrihisar Demirci mahallesinde doğdu.
- İlk, orta ve lise eğitimini Sivrihisar'da tamamladı.
- 1993 yılında ağabeyi ile başladıkları ticaret hayatında büyük başarılara imza attı. Kurdukları Yüzügüllü Şirketler Grubu onun döneminde bir çok sahada etkili olmaya başladı.
- Kuyumculuk, akaryakıt, inşaat, otomotiv, lojistik, işletme, gıda, piliç üretimi ve tarım gibi çok yönlü ve çok boyutlu bir ticari alanda hizmet üretmekte olan grubun şirket merkezi de halen Sivrihisar'dadır.
- Yüzügüllü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hamid Yüzügüllü ticaretteki bu başarılarının yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldı.
- Sivrihisar'daki okul aile birlikleri, Sivrihisar Spor Kulübü yönetimi, Eskişehir Ticaret Odası 17. Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı ve Eskişehir Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.
- Sivrihisar halkının takdiri ile 2014 yerel seçimlerinde Sivrihisar Belediye Başkanı olarak seçilen Hamid Yüzügüllü vizyonu ve belediyecilikteki başarıları ile de adından çok söz ettirdi.
- Genç, Dinamik, Azimli ve Çalışkan kişiliği ile tanınan Hamid Yüzügüllü Sivrihisar'da birçok kalıcı esere ve yüzlerce projeye imza attı.
- 2019 yerel seçimlerinde 2. Kez Sivrihisar Belediye Başkanlığı görevine seçilen, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, evli ve iki çocuk babasıdır.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.