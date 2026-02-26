Haberler

Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı

Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı Haber Videosunu İzle
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnternet üzerinden hamburger siparişi veren bir vatandaş eve gelen yemeği görünce hayatını şokunu yaşadı. Videoyu yayınlayan şahıs "Hamburger sipariş ettim. İçinde hiçbir şey yok ve eti ısırılmış. Gerçekten rezillik. Diğerini açtım. Bunda eti ısırmamışlar..." ifadelerini kullandı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi yetkililere devreye girmeleri konusunda çağrıda bulundu.

  • Bir vatandaşın internetten sipariş ettiği hamburgerin içinin boş olduğu ve köftesinin ısırılmış halde gönderildiği öne sürüldü.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ekmeğin arasında sos, garnitür veya tam bir köfte yerine eksik ve dağınık bir ürün olduğu görülüyor.
  • Video sosyal medyada tepki topladı ve kullanıcılar olayın araştırılması için işletme ve denetim kurumlarına çağrıda bulundu.

İnternet üzerinden hamburger siparişi veren bir vatandaş, eve gelen ürünü açtığında gördükleri karşısında şaşkına döndü. Siparişin görüntülerini kayda alarak sosyal medyada paylaşan kişi, hamburgerin içinin boş olduğunu ve köftesinin ısırılmış halde gönderildiğini öne sürdü.

"GERÇEKTEN REZİLLİK"

Videoda konuşan vatandaş, "Hamburger sipariş ettim. İçinde hiçbir şey yok ve eti ısırılmış. Gerçekten rezillik. Diğerini açtım. Bunda eti ısırmamışlar..." ifadelerini kullandı. Görüntülerde ekmeğin arasında sos, garnitür ya da tam bir köfte yerine eksik ve dağınık bir ürün olduğu görülüyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede yayılan video sosyal medyada tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı, hem ilgili işletmeye hem de denetim kurumlarına çağrıda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Bazı kullanıcılar bunun hijyen ve gıda güvenliği açısından ciddi bir sorun olduğunu savundu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Görüntülerin ardından tüketici hakları ve gıda denetimi konusu yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür durumlarda tüketicilerin ilgili firmaya yazılı başvuruda bulunması ve gerekli görülmesi halinde resmi şikâyet mekanizmalarını devreye sokması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerle ilgili yetkililerden açıklama bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?

İlk kez paylaşıldı! Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler

Vatandaşlar haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendi
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi

Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler

Vatandaşlar haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendi
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol