Hamas'ın mücahitler grubu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki, Hamas terör örgütü mü?

HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'ı terör örgütü olarak görmediğini tekrar ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. CNN International'a konuşan İmamoğlu, Filistin'de İsrail'e karşı savaşan Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendirdiklerini belirtti.

"HAMAS İSRAİL'DE BİZİ ÇOK ÜZEN BİR SALDIRIYA İMZA ATTI"

Gazze'de katliam yapan İsrail'i de eleştiren İmamoğlu şunları söyledi: "Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz. Maalesef aynı şey İsrail'de masum Filistinlilere de uygulanıyo.

"FİLİSTİNLİLERİN VAHŞİCE BASKI ALTINDA TUTULMASINA DERHAL SON VERİLMELİ"

Yaşananların bu çerçevede değerlendirilmesini istiyoruz. Filistinlilerin vahşice baskı altında tutulmasına derhal son verilmeli. Genel olarak Batı burada büyük resmi görmüyor. Batı tek yönlü bakıyor. Hamas'ın yaptığını kötü görüyoruz, kötü bir durum. Terör saldırısıdır. Ama bu davranışı aynı zamanda Filistinli çocuk ve kadınların öldürülmesine tepki olarak da görüyoruz.'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAMAS BİR KURTULUŞ VE MÜCAHİTLER GRUBUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının ekim ayında yaptığı açıklamada, Hamas için, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." ifadelerini kullanmıştı.

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ İFTİRASI ATANLARDAN OLAMAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf Avrupa öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız. Biz Hamas'ı Filistin'in Kuva-yı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz." demişti.

HAMAS HAKKINDA

Hamas veya resmî adıyla İslamî Direniş HareketiFilistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi parti.

1987 yılında, İsrail'e karşı Birinci İntifada'nın patlak vermesinin ardından Filistinli imam ve aktivist Ahmed Yasin tarafından kuruldu. 1973 yılında Mısır merkezli Müslüman Kardeşler ile ilişkili bir İslami yardım kuruluşu olarak Gazze'de kurulan Mujama al-Islamiya kökenli bir kuruluştur. 1990'ların sonlarına doğru İsrail-Filistin çatışmasına daha fazla dahil oldu; Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile karşılıklı tanınma görüşmelerine ve iki devletli çözüm yolunda İsrail'i tanıma kararına karşı çıktı. Filistin'de silahlı direnişi savunmaya devam etti, 2006 Filistin yasama seçimlerini kazandı ve Filistin Yasama Meclisinde çoğunluğu elde etti. 2007'deki iç savaşın ardından Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirdi . 2007'den beri Gazze'yi de facto olarak otokratik tek parti rejimi ile yönetmektedir